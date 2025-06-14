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Спорт

В Великих Луках готовятся к соревнованиям воздухоплавателей по кей-грабу

В Великих Луках готовятся к соревнованиям воздухоплавателей по кей-грабу. На водной глади реки Ловати готовят цель для участников состязания. При благоприятной погоде соревнование начнётся сегодня, 14 июня, в 19:30 и продлится до 21:00, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Фото из Telegram-канала «Воздухоплавание | Великие Луки»

«Кей-граб является одним из самых зрелищных мероприятий встречи аэронавтов в Великих Луках. Его суть – забросить маркер в корзину, установленную на водной глади. Задание, простое на первый взгляд, требует большого лётного мастерства. Пилоту нужно верно вычислить точку старта и траекторию движения, рассчитать направление ветра и высоту полёта», – рассказали организаторы.

Напомним, что Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое есть в нашем телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».

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