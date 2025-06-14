Групповая гонка по велоспорту прошла в Палкино

15:57, 14 июня 2025, ПАИ

Групповая гонка по велоспорту, приуроченная ко Дню России и включенная в программу первенства Пскова по велосипедному спорту, прошла сегодня, 14 июня, в Палкино. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Льновод».



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»

















Мероприятие прошло на призы МСМК, чемпиона Советского Союза и победителя велогонок мира Юрия Захарова. Групповая гонка проходила на дистанциях 10, 20, 40 и 60 километров. В гонке приняли участие представители различных возрастных групп.

«Этот спортивный праздник стал ярким примером популяризации здорового образа жизни и развития велосипедного спорта в регионе», – подчеркнули в редакции газеты.

Напомним, что 15 июня в Пскове пройдёт кольцевая гонка. Для проведения соревнования временно закроют движение на нескольких улицах города.

Отметим, что посвящённое Дню России первенство Пскова по велосипедному спорту на призы МСМК, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова проходит ежегодно.

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