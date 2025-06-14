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Спорт

Групповая гонка по велоспорту прошла в Палкино

Групповая гонка по велоспорту, приуроченная ко Дню России и включенная в программу первенства Пскова по велосипедному спорту, прошла сегодня, 14 июня, в Палкино. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Льновод».

  • Групповая гонка по велоспорту прошла в Палкино
    Фото: газета «Льновод»
  • Групповая гонка по велоспорту прошла в Палкино
    Фото: газета «Льновод»
  • Групповая гонка по велоспорту прошла в Палкино
    Фото: газета «Льновод»
  • Групповая гонка по велоспорту прошла в Палкино
    Фото: газета «Льновод»
  • Групповая гонка по велоспорту прошла в Палкино
    Фото: газета «Льновод»
  • Групповая гонка по велоспорту прошла в Палкино
    Фото: газета «Льновод»
  • Групповая гонка по велоспорту прошла в Палкино
    Фото: газета «Льновод»
  • Групповая гонка по велоспорту прошла в Палкино
    Фото: газета «Льновод»
  • Групповая гонка по велоспорту прошла в Палкино
    Фото: газета «Льновод»

Мероприятие прошло на призы МСМК, чемпиона Советского Союза и победителя велогонок мира Юрия Захарова. Групповая гонка проходила на дистанциях 10, 20, 40 и 60 километров. В гонке приняли участие представители различных возрастных групп.

«Этот спортивный праздник стал ярким примером популяризации здорового образа жизни и развития велосипедного спорта в регионе», – подчеркнули в редакции газеты.

Напомним, что 15 июня в Пскове пройдёт кольцевая гонка. Для проведения соревнования временно закроют движение на нескольких улицах города.

Изображение: организаторы

Отметим, что посвящённое Дню России первенство Пскова по велосипедному спорту на призы МСМК, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова проходит ежегодно.

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