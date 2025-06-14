Более 150 спортсменов Псковской области борются за призы нацпарка «Себежский»

16:10, 14 июня 2025, ПАИ

Более 150 спортсменов Псковской области борются за призы нацпарка «Себежский» сегодня, 14 июня, в Себеже. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»











В зелёной зоне Себежа проходит открытое первенство на призы национального парка «Себежский» в рамках второго этапа летнего Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу сезона 2025 года.

В соревнованиях принимают участие более 10 команд Псковской области – всего свыше 150 спортсменов.

«Погода без дождя! Настроение супер! Природа шикарная!» – комментируют участники.

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