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Спорт

Более 150 спортсменов Псковской области борются за призы нацпарка «Себежский»

Более 150 спортсменов Псковской области борются за призы нацпарка «Себежский» сегодня, 14 июня, в Себеже. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Призыв».

  • Более 150 спортсменов Псковской области борются за призы нацпарка «Себежский»
    Фото: газета «Призыв»
  • Более 150 спортсменов Псковской области борются за призы нацпарка «Себежский»
    Фото: газета «Призыв»
  • Более 150 спортсменов Псковской области борются за призы нацпарка «Себежский»
    Фото: газета «Призыв»
  • Более 150 спортсменов Псковской области борются за призы нацпарка «Себежский»
    Фото: газета «Призыв»
  • Более 150 спортсменов Псковской области борются за призы нацпарка «Себежский»
    Фото: газета «Призыв»
  • Более 150 спортсменов Псковской области борются за призы нацпарка «Себежский»
    Фото: газета «Призыв»

В зелёной зоне Себежа проходит открытое первенство на призы национального парка «Себежский» в рамках второго этапа летнего Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу сезона 2025 года.

В соревнованиях принимают участие более 10 команд Псковской области – всего свыше 150 спортсменов.

«Погода без дождя! Настроение супер! Природа шикарная!» – комментируют участники.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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