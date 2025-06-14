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Спорт

Ночной ультрамарафон пробежали атлеты со всей России в Псковской области

Седьмой ночной ультрамарафон по пересечённой местности Crazy Owl 50 «Изборск – Железный город», который приурочен ко Дню России, прошёл в Псковской области в ночь с 13 на 14 июня, сообщили ПАИ организаторы.

  • Ночной ультрамарафон пробежали атлеты со всей России в Псковской области
    Фото: Running Heroes Russia
  • Ночной ультрамарафон пробежали атлеты со всей России в Псковской области
    Фото: Running Heroes Russia
  • Ночной ультрамарафон пробежали атлеты со всей России в Псковской области
    Фото: Running Heroes Russia
  • Ночной ультрамарафон пробежали атлеты со всей России в Псковской области
    Фото: Running Heroes Russia
  • Ночной ультрамарафон пробежали атлеты со всей России в Псковской области
    Фото: Running Heroes Russia
  • Ночной ультрамарафон пробежали атлеты со всей России в Псковской области
    Фото: Running Heroes Russia
  • Ночной ультрамарафон пробежали атлеты со всей России в Псковской области
    Фото: Running Heroes Russia
  • Ночной ультрамарафон пробежали атлеты со всей России в Псковской области
    Фото: Running Heroes Russia
  • Ночной ультрамарафон пробежали атлеты со всей России в Псковской области
    Фото: Running Heroes Russia
  • Ночной ультрамарафон пробежали атлеты со всей России в Псковской области
    Фото: Running Heroes Russia

Участниками ночного ультрамарафона стали более двух тысяч атлетов со всей России.

Каждый год эта гонка проходит в новом месте. Её локации не повторяются, что позволяет участникам исследовать регионы страны и их красоты, ведь дистанции прокладываются по природным массивам, через водные преграды и наиболее живописные места района. Гонка уже проходила в Ярославской, Калужской, Ивановской, Тверской и Воронежской областях, а в этом году прошла вблизи Изборской крепости.

Две основные дистанции гонки – 20К и 50К – называются по ориентировочной продолжительности трассы, но кроме основных дистанций также были детские и подростковые дистанции «Совёнок 1К» и «Аист 2К», а также разминочная дистанция для взрослых атлетов длиною три километра «Мальская долина 3К».

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