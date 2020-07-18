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Общество

Около 100 автомобилей заполнили площадку концерта «Спасибо медикам!»

Около 100 автомобилей со зрителями заполнили площадку перед сценой на благотворительном концерте «Спасибо медикам!» под Изборском 18 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Фото ПАИ

Всем зрителям перед началом концерта измеряли температуру, проводили дезинфекцию рук и выдавали защитные маски. На месте работают волонтеры.

Многие прибыли издалека, например, из Дно. Зрители рассказали, что приехали поддержать медиков, поскольку среди их друзей есть медицинские работники. Кроме этого, многие из них хотели поучаствовать в мероприятии такого формата.

Благотворительный концерт под открытым небом «Спасибо медикам!» проходит на базе отдыха «Скай Ранчо» – в двух километрах от Изборска. Музыканты, среди которых группы «Radio band», «Постоянные», «Красивая», Jellyfish-Mountain, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева, будут выступать в течение 2,5 часов.

Компания «Шато» предоставила шатры для организации концерта, а воду – компания «Водный мир». В благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» передадут все собранные на концерте средства для последующего приобретения путевок и курсовок для переболевших коронавирусом медикам.

Концерт стал центральным мероприятием региональной благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области, которая продлится до 25 июля.   

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