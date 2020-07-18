Зрители концерта «Спасибо медикам!»: Мы были везде, но на таком концерте – никогда

20:36, 18 июля 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















































«Мы были везде, но на таком концерте – никогда», – поделились зрители благотворительного концерта «Спасибо медикам!» впечатлениями о мероприятии 18 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Среди зрителей – семьи с детьми, компании друзей, пожилые и молодёжь. Многие приехали оценить новый формат, который им очень понравился, также звучали предложения делать больше таких мероприятий, например просмотры фильмов.

Некоторые отмечали, что готовы в следующий раз приехать на подобный концерт со столиком и стульями, а когда позволит ситуация – с палатками.

Многие зрители подтвердили, что звук на сцене «очень чистый», и были рады, что открыли для себя такое место, как «Скай Ранчо».

Кроме этого, среди зрителей разыгрывают призы от Театрально-концертной дирекции Псковской области и Tele2.

Музыканты, среди которых группы Radio band, «Постоянные», «Красивая», Jellyfish-Mountain, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева, выступали в течение 2,5 часа.

Компания «Шато» предоставила шатры для организации концерта, а воду – компания «Водный мир». В Благотворительный фонд развития Псковской области святой равноапостольной княгини Ольги передадут все собранные на концерте средства для последующего приобретения путёвок и курсовок для переболевших коронавирусом медиков.

Концерт стал центральным мероприятием региональной благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области, которая продлится до 25 июля.

Прямая трансляция здесь>>>.