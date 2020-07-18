0
22:26
3 421 житель Псковской области заразился коронавирусом
21:07
Митрополит Тихон провёл богослужение в Старом Изборске
20:36
Зрители концерта «Спасибо медикам!»: Мы были везде, но на таком концерте – никогда
20:10
Псковичи делятся фотографиями с концерта «Спасибо медикам!»
19:45
Псковским кинотеатрам могут разрешить работать в начале августа
18:00
Благотворительный концерт в поддержку медиков (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
18:00
Всенощное бдение проходит в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Еще новости
Общество

Зрители концерта «Спасибо медикам!»: Мы были везде, но на таком концерте – никогда

  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ
  • Концерт «Спасибо медикам!»
    Фото: ПАИ

«Мы были везде, но на таком концерте – никогда», – поделились зрители благотворительного концерта «Спасибо медикам!» впечатлениями о мероприятии 18 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Среди зрителей – семьи с детьми, компании друзей, пожилые и молодёжь. Многие приехали оценить новый формат, который им очень понравился, также звучали предложения делать больше таких мероприятий, например просмотры фильмов.

Некоторые отмечали, что готовы в следующий раз приехать на подобный концерт со столиком и стульями, а когда позволит ситуация – с палатками.

Многие зрители подтвердили, что звук на сцене «очень чистый», и были рады, что открыли для себя такое место, как «Скай Ранчо».

Кроме этого, среди зрителей разыгрывают призы от Театрально-концертной дирекции Псковской области и Tele2.

Музыканты, среди которых группы Radio band, «Постоянные», «Красивая», Jellyfish-Mountain, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева, выступали в течение 2,5 часа.

Компания «Шато» предоставила шатры для организации концерта, а воду – компания «Водный мир». В Благотворительный фонд развития Псковской области святой равноапостольной княгини Ольги  передадут все собранные на концерте средства для последующего приобретения путёвок и курсовок для переболевших коронавирусом медиков.

Концерт стал центральным мероприятием региональной благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области, которая продлится до 25 июля.   

Прямая трансляция здесь>>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

3 421 житель Псковской области заразился коронавирусом
18 июля 2020
3 421 житель Псковской области заразился коронавирусом
Митрополит Тихон провёл богослужение в Старом Изборске
18 июля 2020
Митрополит Тихон провёл богослужение в Старом Изборске
Зрители концерта «Спасибо медикам!»: Мы были везде, но на таком концерте – никогда
18 июля 2020
Зрители концерта «Спасибо медикам!»: Мы были везде, но на таком концерте – никогда
Псковичи делятся фотографиями с концерта «Спасибо медикам!»
18 июля 2020
Псковичи делятся фотографиями с концерта «Спасибо медикам!»
Псковским кинотеатрам могут разрешить работать в начале августа
18 июля 2020
Псковским кинотеатрам могут разрешить работать в начале августа
Благотворительный концерт в поддержку медиков (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
18 июля 2020
Благотворительный концерт в поддержку медиков (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Всенощное бдение проходит в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
18 июля 2020
Всенощное бдение проходит в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Дожди и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области 19 июля
18 июля 2020
Дожди и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области 19 июля

Идет загрузка...