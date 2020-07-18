Два грибника потерялись в гдовском лесу
Два грибника потерялись в лесу в районе деревни Еврейно Гдовского района 18 июля, пишет газета «Гдовская заря».
Гдовичи вошли в лес в 6:00, а в 11:40 в местную полицию поступило сообщение о том, что они не могут найти обратную дорогу. Полицейские перенаправили вызов поисково-спасательному отряду. Команда из трёх спасателей нашла грибников в 13:20. Медицинская помощь им не потребовалась.
16 июля в лесу Самолвовской волости Гдовского района нашли заблудившуюся 47-летнюю женщину.