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Два грибника потерялись в гдовском лесу

Фото ПАИ

Два грибника потерялись в лесу в районе деревни Еврейно Гдовского района 18 июля, пишет газета «Гдовская заря».

Гдовичи вошли в лес в 6:00, а в 11:40 в местную полицию поступило сообщение о том, что они не могут найти обратную дорогу. Полицейские перенаправили вызов поисково-спасательному отряду. Команда из трёх спасателей нашла грибников в 13:20. Медицинская помощь им не потребовалась.

16 июля в лесу Самолвовской волости Гдовского района нашли заблудившуюся 47-летнюю женщину.

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