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Общество

3 421 житель Псковской области заразился коронавирусом

Фото Дарьи Хватковой

3 421 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. По состоянию на вечер 18 июля, коронавирус за сутки подтвердили у 19 человек.

Instagram Михаила Ведерникова

 «Сегодня в связи с маленьким объёмом сделанных тестов всего +19 новых случаев и +35 выздоровевших, – отметил губернатор. – При этом, к сожалению, добавился ещё один умерший от COVID-19. Рассчитываем, что на следующей неделе вся информация по пику заболевания будет полностью обработана. В активных очагах +0 новых случаев».

Instagram Михаила Ведерникова

Выздоровели 2 058 пациентов (за сутки – 35). Умерли 43 инфицированных человека. Всего специалисты провели 57 693 (за сутки – 367) теста на коронавирус.

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