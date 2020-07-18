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Общество

Почти 260 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

259 848 человек в мире заразилось коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки, пишет ТАСС. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразилось 13 876 441 человек.

Скончалось 593 087 человек, за сутки – 7 360. Днём ранее было выявлено 237 743 случая заражения и 5 682 летальных исхода.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтверждённые сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 3 544 143. Далее следуют Бразилия (2 012 151), Индия (1 038 716), Россия (765 437), Перу (341 586), ЮАР (337 594), Чили (326 539), Мексика (324 041), Великобритания (293 243) и Иран (269 440).

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