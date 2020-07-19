В мире зафиксирован рекордный прирост случаев коронавируса

08:55, 19 июля 2020, ПАИ

За минувшие сутки в мире было выявлено 259 848 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число летальных исходов за сутки составило 7 360. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет газета «Известия».

Предыдущий рекордный прирост случаев коронавируса в мире был зафиксирован 17 июля. Тогда за сутки коронавирусом заразились 237 743 человека.

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 13 876 441, умерли 593 087 пациентов. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 3 544 143, Бразилии – 2 012 151, Индии – 1 038 716 и России – 765 437.