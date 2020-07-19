Семь наград выиграли псковские моделисты на конкурсе «День Победы – 2020»

09:33, 19 июля 2020, ПАИ

Моделисты из Пскова завоевали семь наград на XV Всероссийской выставке «День Победы – 2020». В этом году из-за пандемии коронавируса конкурс проходил дистанционно, сообщается в группе «Студия стендового моделизма «Диорама» в социальной сети «ВКонтакте».

Всего в выставке приняли участие 16 объединений и клубов со всей России. Псков представляли педагог (Сергей Кобков) и восемь воспитанников клуба стендового моделирования «Диорама» (Даниил Дроздов, Олег Ефимов, Андрей Иванов, Павел Куропаткин, Дмитрий Осипов, Дмитрий Петров, Владимир Швецов и Илья Шелест).

Псковичи представили в пяти номинациях трёх возрастных категорий 15 моделей техники и диорам. Всего в виде подробных фотообзоров оценивалось около трёхсот работ.

Псковские моделисты удостоились двух первых, четырёх вторых и одного третьего места, что в совокупности принесло «Диораме» четвёртое место в клубном зачёте. В тройке лидеров оказались клубы из Москвы, Кинешмы и Тулы.

Среди псковичей победителями стали Дмитрий Осипов (диорамы) и Сергей Кобков (спецноминация «90 лет ВДВ»), вторых мест удостоились Владимир Швецов («Бронетехника. Юниоры») и Павел Куропаткин (диорамы), а Дмитрий Осипов завоевал два вторых («Бронетехника. Дети от 10 до 13 лет» и «90 лет ВДВ») и одно третье («Бронетехника») места.

В выставке приняли участие три сюжетные работы и двенадцать копий бронемашин из Пскова, в том числе три мемориальные модели-копии из коллекции Военного музея Псковщины в миниатюре.