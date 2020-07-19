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Общество

Военного США обвинили в передаче секретных данных россиянину

Американского военного Чарльза Бриггса подозревают в передаче секретной информации гражданину России, военнослужащий обвиняется в нарушении шести статей американского кодекса военной юстиции. Об этом сказано в обвинительном заключении, сообщает ТАСС.

Сообщается, что якобы в январе прошлого года во время службы на авиабазе Оффатт в Небраске Чарльз Бриггс воспользовался «правительственным компьютером», чтобы получить необходимые данные. Далее он якобы передал секретные сведения российскому гражданину.

Согласно документу, обвинения были выдвинуты по десяти пунктам. Обвинители уверены, что Чарльз Бриггс надеялся на то, что переданная им информация может быть использована для нанесения ущерба США.

Также в обвинительном заключении сказано, что при заполнении анкеты для работы с секретными данными Чарльз Бриггс намеренно солгал, что у него нет близких и продолжительных отношений с иностранцами.

Чарльза Бриггса арестовали 18 июля. Официально обвинения ему могут быть предъявлены 22 июля. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. 

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