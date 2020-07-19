В Пскове частично открыта для движения улица Индустриальная

12:19, 19 июля 2020, ПАИ

В Пскове для движения транспорта частично отрыли улицу Индустриальную. Движение доступно по одной полосе, ремонтные работы на улице продолжаются.

В связи с проведением реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове с 1 июня закрыли для движения транспорта участок улицы Индустриальной от улицы Инженерной до улицы Ипподромной. Выполнить работы и возобновить движение на участке подрядчик обещал к 1 июля. Однако этого не произошло.

Всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области будет отремонтировано более 133 километров дорожной сети.