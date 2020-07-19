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Общество

Продажи шампанского, вина и водки выросли в России

1,2 млн декалитров шампанского и игристых вин было продано в июне 2020 года. Это на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального союза защиты прав потребителей по итогам розничных продаж алкоголя в июне и первом полугодии этого года.

За период с января по июнь 2020 года было продано 6,9 млн декалитров игристых вин, что на 5,2 % больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Продажи тихих вин увеличились в июле 2020 года на 6,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 4,6 млн декалитров. В первом полугодии продажи этих вин выросли на 6,5 %, до 25,9 млн декалитров.

Также за полгода на 3,4 % выросли продажи водки, было реализовано до 35,4 млн декалитров. При этом за первое полугодие 2020 года уменьшились продажи коньяка на 0,1 %, до 5,4 млн декалитров.

В целом розничная продажа алкоголя, кроме пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи, в июне выросла на 1,7 %, до 16,9 млн декалитров, а в первом полугодии – на 2,4 %, до 102,2 млн декалитров.

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