Очевидцев происшествия на улице Максима Горького ищут в Пскове

16:39, 19 июля 2020, ПАИ

В Пскове ищут очевидцев происшествия, которое произошло на автобусной остановке, расположенной напротив дома № 51 на улице Максима Горького. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 июля около 14:30 на автобусной остановке неустановленный гражданин упал на проезжую часть рядом с городским маршрутным автобусом (сцепка) маршрута № 8. Мужчину с телесными повреждениями доставили в Псковскую областную клиническую больницу, где он скончался в этот же день.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем, просят обратиться в следственное управление УМВД России по Пскову (улица Инженерная, 4а, кабинет № 309) или полицию по телефонам: 596-358, 02.