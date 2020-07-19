До +29 градусов ожидается в Псковской области 20 июля

17:30, 19 июля 2020, ПАИ

20 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, днём местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +24 до +29.

Прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.