Пропавшего пациента областной больницы ищут в Пскове

17:52, 19 июля 2020, ПАИ

В Пскове полиция разыскивает 60-летнего жителя деревни Гверздонь Псковского района Геннадия Баранова, который 1 июня ушёл из областной больницы после оказания ему медицинской помощи. До сих пор его местонахождение неизвестно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Разыскиваемый ростом 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие и волнистые, тёмные с сединой, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением). Был одет в чёрную куртку, белые брюки и тёмные сандалии.

Информацию о местонахождении Геннадия Баранова можно сообщить в полицию по телефонам: 59-63-22, 8-911-351-26-80 или 02.