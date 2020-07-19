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Общество

Нонна Шагова возглавила один из территориальных отделов Роспотребнадзора в Псковской области

Глава Островского района поздравил Нонну Шагову с назначением. Фото: администрация района.

Нонна Шагова назначена на должность начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском и Пыталовском районах. Об этом сообщается на сайте администрации Островского района.

Нонна Шагова в 1991 году окончила Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт (ЛСГМИ). В 1991-1992 годах работала санитарным врачом в Островской СЭС. С 1992 по 2005 год занимала должность санитарного врача в Центре Госсанэпиднадзора в Островском районе. До последнего времени была главным специалистом-экспертом отдела гигиены и питания в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах.

Награждена почётной грамотой Министерства здравоохранения.

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