0
20:36
Новые подарки передали псковскому отряду «Лиза Алерт»
19:35
Нонна Шагова возглавила один из территориальных отделов Роспотребнадзора в Псковской области
18:30
О судьбе найденной у церкви Косьмы и Дамиана постройки рассказали археологи
17:30
До +29 градусов ожидается в Псковской области 20 июля
15:59
Где можно и где нельзя в Чудском озере ловить судака, рассказал Николай Бесклёвный
13:36
Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области
12:19
В Пскове частично открыта для движения улица Индустриальная
Еще новости
Общество

Куркума помогает бороться с вирусами, выяснили ученые

Куркума помогает бороться с вирусом трансмиссивного гастроэнтерита (TGEV), ранее методов борьбы с этой инфекцией выявлено не было. Об этом пишет ИА Красная весна со ссылкой на Journal of General Virology.

Ученые наблюдали над тем, как вирус TGEV реагирует на куркумин в организме свиней, и выявили процесс, благодаря которому куркумин сумел создать препятствие на пути коронавируса альфа-группы.

Боле того, специалисты заявили, что специя может убивать частицы вируса. Таким образом, ученые уверены, что большая концентрация куркумина в организме свиньи способна спасти животное от смертельного вирусного заболевания.

TGEV — это вирусная инфекция, которая вызывает в теле зараженной свиньи «трансмиссивный гастроэнтерит». Это опасное заболевание, которое является смертельным для молодых поросят. Этот вирус несет угрозу для мировой индустрии свиноводства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Новые подарки передали псковскому отряду «Лиза Алерт»
19 июля 2020
Новые подарки передали псковскому отряду «Лиза Алерт»
Нонна Шагова возглавила один из территориальных отделов Роспотребнадзора в Псковской области
19 июля 2020
Нонна Шагова возглавила один из территориальных отделов Роспотребнадзора в Псковской области
О судьбе найденной у церкви Косьмы и Дамиана постройки рассказали археологи
19 июля 2020
О судьбе найденной у церкви Косьмы и Дамиана постройки рассказали археологи
До +29 градусов ожидается в Псковской области 20 июля
19 июля 2020
До +29 градусов ожидается в Псковской области 20 июля
Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области
19 июля 2020
Ещё два человека с коронавирусом умерли в Псковской области
В Пскове частично открыта для движения улица Индустриальная
19 июля 2020
В Пскове частично открыта для движения улица Индустриальная
Божественная литургия проходит в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
19 июля 2020
Божественная литургия проходит в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Семь наград выиграли псковские моделисты на конкурсе «День Победы – 2020»
19 июля 2020
Семь наград выиграли псковские моделисты на конкурсе «День Победы – 2020»

Идет загрузка...