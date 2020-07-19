Куркума помогает бороться с вирусами, выяснили ученые

20:52, 19 июля 2020, ПАИ

Куркума помогает бороться с вирусом трансмиссивного гастроэнтерита (TGEV), ранее методов борьбы с этой инфекцией выявлено не было. Об этом пишет ИА Красная весна со ссылкой на Journal of General Virology.

Ученые наблюдали над тем, как вирус TGEV реагирует на куркумин в организме свиней, и выявили процесс, благодаря которому куркумин сумел создать препятствие на пути коронавируса альфа-группы.

Боле того, специалисты заявили, что специя может убивать частицы вируса. Таким образом, ученые уверены, что большая концентрация куркумина в организме свиньи способна спасти животное от смертельного вирусного заболевания.

TGEV — это вирусная инфекция, которая вызывает в теле зараженной свиньи «трансмиссивный гастроэнтерит». Это опасное заболевание, которое является смертельным для молодых поросят. Этот вирус несет угрозу для мировой индустрии свиноводства.