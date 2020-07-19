Пушкинские чтения пройдут в «Михайловском» 21 и 22 августа

21:15, 19 июля 2020, ПАИ

Михайловские Пушкинские чтения, традиционно приуроченные к очередной годовщине приезда Пушкина в псковское родовое имение в августе 1824 года, назначены на 21-22 августа. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в информационной службе музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Общую тему чтений в музее выразили пушкинской строкой из стихотворения «Олегов щит»: «Во славу Руси ратной…» Такой выбор общего направления для предстоящего научного разговора обусловлен актуальными для современного общества идеями и чередой круглых дат, среди которых 75-летие Победы, 200-летие посещения Крыма Пушкиным, а также 110-летие со дня рождения поэта-фронтовика Твардовского.

Организаторы чтений предложили следующие направления для докладов и сообщений: «Архетип и идеал героя (русские летописи, былины и предания, поэзия Золотого века)»; «Подвиг русского воинства и образ защитника Отечества в русской и советской литературе: идеал, традиции и память»; «Русские писатели и художники – защитники Родины»; «Предки и потомки А. С. Пушкина – участники военных действий»; «Имя в истории края, в истории России» и так далее.

Подробнее о чтениях, которые в «Михайловском» предполагают провести 21 и 22 августа, можно узнать на официальном сайте музея. Здесь же размещён образец заявки для тех, кто хотел бы выступить на конференции с докладом или сообщением. Тем, кто хочет посетить чтения в качестве слушателя, заявка и предварительная регистрация не нужны.