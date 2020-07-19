Опубликован список домов в Пскове, в которых пройдёт капремонт в 2021 году

21:31, 19 июля 2020, ПАИ

В Пскове в 2021 году капитально отремонтируют 31 дом. Речь идёт о ремонте общего имущества в многоквартирных домах города, собственники которых не приняли решение о проведении капитального ремонта. Перечень домов с видами запланированных работ опубликован на сайте муниципалитета. Постановление подписано главой администрации Пскова Александром Братчиковым.

Ремонт пройдёт в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора.

В список вошёл 31 дом:

1. Улица Алтаева, 11 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

2. Улица Госпитальная, 15 (разработка проектно-сметной документации).

3. Улица Госпитальная, 15а (разработка проектно-сметной документации).

4. Улица Западная, 4 (капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе строительный контроль).

5. Улица Ижорского Батальона, 10б (капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

6. Улица Индустриальная, 2б (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

7. Улица Инженерная, 90б (разработка проектно-сметной документации).

8. Улица Коммунальная, 69б (капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

9. Улица Конная, 30 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

10. Улица Льва Толстого, 29 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

11. Улица Максима Горького, 9 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

12. Улица Металлистов, 5 (капитальный ремонт крыши, системы горячего водоснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

13. Улица Мирная, 11а (капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

14. Улица Народная, 47 (капитальный ремонт системы электроснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

15. Улица Народная, 57 (капитальный ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

16. Улица Николая Васильева, 71б (капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

17. Улица Николая Васильева, 86 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

18. Ольгинская набережная, 11а (капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

19. Улица Печорская, 1 (капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе строительный контроль).

20. Плехановский посад, 71 (капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

21. Рижский проспект, 67а (капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе строительный контроль).

22. Улица Рокоссовского, 7 (капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

23. Улица Советская, 23 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

24. Улица Стахановская, 12 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

25. Улица Стахановская, 6 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

26. Улица Труда, 14 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

27. Улица Труда, 32 (капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

28. Улица Черняховского, 3 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

29. Шоссейный переулок, 21 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).

30. Улица Юбилейная, 34 (разработка проектно-сметной документации).

31. Улица Юбилейная, 66 (капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе строительный контроль).