Опубликован список домов в Пскове, в которых пройдёт капремонт в 2021 году
В Пскове в 2021 году капитально отремонтируют 31 дом. Речь идёт о ремонте общего имущества в многоквартирных домах города, собственники которых не приняли решение о проведении капитального ремонта. Перечень домов с видами запланированных работ опубликован на сайте муниципалитета. Постановление подписано главой администрации Пскова Александром Братчиковым.
Ремонт пройдёт в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора.
В список вошёл 31 дом:
1. Улица Алтаева, 11 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
2. Улица Госпитальная, 15 (разработка проектно-сметной документации).
3. Улица Госпитальная, 15а (разработка проектно-сметной документации).
4. Улица Западная, 4 (капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе строительный контроль).
5. Улица Ижорского Батальона, 10б (капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
6. Улица Индустриальная, 2б (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
7. Улица Инженерная, 90б (разработка проектно-сметной документации).
8. Улица Коммунальная, 69б (капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
9. Улица Конная, 30 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
10. Улица Льва Толстого, 29 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
11. Улица Максима Горького, 9 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
12. Улица Металлистов, 5 (капитальный ремонт крыши, системы горячего водоснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
13. Улица Мирная, 11а (капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
14. Улица Народная, 47 (капитальный ремонт системы электроснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
15. Улица Народная, 57 (капитальный ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
16. Улица Николая Васильева, 71б (капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
17. Улица Николая Васильева, 86 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
18. Ольгинская набережная, 11а (капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
19. Улица Печорская, 1 (капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе строительный контроль).
20. Плехановский посад, 71 (капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
21. Рижский проспект, 67а (капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе строительный контроль).
22. Улица Рокоссовского, 7 (капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
23. Улица Советская, 23 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
24. Улица Стахановская, 12 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
25. Улица Стахановская, 6 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
26. Улица Труда, 14 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
27. Улица Труда, 32 (капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
28. Улица Черняховского, 3 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
29. Шоссейный переулок, 21 (капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль).
30. Улица Юбилейная, 34 (разработка проектно-сметной документации).
31. Улица Юбилейная, 66 (капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе строительный контроль).