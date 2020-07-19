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Общество

Киану Ривз выпустит комикс о супергерое Берзеркере

Голливудский актёр Киану Ривз станет автором экшен-комикса BRZRKR про бессмертного героя Берзеркера. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на USA Today.

Воин Берзеркер живёт уже 80 тысяч лет, прошёл через множество войн, обладает сверхпамятью и отличным чувством юмора, а также владеет многими языками.

Пока актёр планирует запустить в продажу 12 выпусков. Премьера намечена на 7 октября. Комикс будет сочетать в себе концепцию экшена с жестокими боевыми сценами и шпионский сюжет.

Киану Ривз  рассказал, что своей задумкой истории о бессмертном воине и богочеловеке (его отец был богом войны) Берзеркере он поделился на встрече с представителями американского издательства комиксов Boom! Studios. В разработке сценария также примет участие Мэтт Киндт, а иллюстратором станет Алессандро Витти.

«Я бы хотел сыграть Берзеркера. Это действительно интересная история, так что если не я, надеюсь, это сделает кто-то другой», – рассказал артист.

 

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