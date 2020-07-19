Актриса Дарья Мороз делится фотографиями с отдыха в псковской деревне

23:54, 19 июля 2020, ПАИ

Актриса Дарья Мороз вместе с дочерью уже четвёртую неделю отдыхает в гдовской деревне Глушь в Псковской области, иногда отлучаясь по делам в Москву. В своём Instagram артистка рассказывает о деревенском отдыхе с теплотой, публикуя фотографии грибов, собранных в лесу, кадры с прогулок по воде в лодке или из деревенской бани.

«Хорошо у вас там! Тишина слышна аж с фото, и как там пахнет – тоже... Прекрасного душевного отдыха вам!» – радуются за Дарью её поклонники.

«Деревенский Style рулит», – пишет киноактриса, выставляя в свой профиль фото без макияжа.

«У всех какая-то тусовочная лента. А у меня грибы! Подосиновики самые красивые, как ни крути!» – отмечает Мороз.

Название деревни абсолютно соответствует действительности, заявляет актриса, и, судя по её Instagram, такой отдых ей очень нравится.

Более всего подписчиков Дарьи заинтересовала последняя фотография в её профиле: художественный и при этом весьма пикантный кадр, где женщина лежит обнажённая на пирсе у озера. Артистка рассказала своим поклонникам, что автором фотографии выступила её дочь, которая заявила, что фотографирует «так же хорошо, как папа». Поклонники Дарьи Мороз были впечатлены красивым кадром. «Даже ребёнок в таком возрасте понимает, что мама лежит не «голая», а что мама шедеврально лежит и что это нужно срочно запечатлеть», – написала подписчица Дарьи.

В конце июня Дарья Мороз сообщила, что уехала на отдых в Псковскую область к отцу, режиссёру Юрию Морозу. Актриса отметила, что деревенская жизнь ей по душе и что если бы не учёба её дочери Анны, она бы не уезжала в Москву из псковской Глуши.