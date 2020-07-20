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Общество

Пулково поднимает аэропортовые сборы с 24 июля

Петербургский аэропорт Пулково поднимает ставки аэропортовых сборов на международных направлениях и для рейсов в Москву с 24 июля, пишет газета «Известия».

Ставки для рейсов из Санкт-Петербурга в российские регионы остаются на прежнем уровне. Для рейсов в Москву и из нее сбор за взлет-посадку вырастет на 19,3%, — до 428,07 рублей за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. Сбор за обеспечение авиационной безопасности поднимется на 10,5%, до 365,09 рублей за тонну максимальной взлетной массы, за пользование аэровокзалом – на 38%, до 131,46 рублей за пассажира.

В Пулково повышение ставок на московском и международных направлениях объясняют отсутствием их индексации на рейсах в регионы с 2017 года.

«Сегодня 80% пассажиропотока Пулково составляют региональные перевозки, что соответствует стратегии развития аэропорта как авиахаба. В 2017-2020 годах накопленная инфляция составила 13,4%. Повышение тарифов для российских перевозчиков составит только 8-12%», – пояснили в пресс-службе аэропорта.

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