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Общество

Роскачество: Любители суши очень рискуют своим здоровьем

Рыба из любого водоема может быть опасна из-за паразитов, которые гибнут лишь при определенной обработке, сообщает Роскачество.

«Перед употреблением рыбу необходимо хорошо прожаривать, проваривать, просаливать, даже если вкус сырой, полусырой, малосоленой рыбы вам нравится больше. Любители суши, например, очень рискуют своим здоровьем», – отметили в ведомстве.

Роскачество рекомендует покупать рыбу в местах несанкционированной торговли, чтобы не заразиться паразитами, которые в ней содержатся, а также не отдавать предпочтение суши.

Эксперты напоминают, что вяленая, копченая, слабосоленая рыба, приготовленная в кустарных условиях без соблюдения специальной технологии, все еще может содержать паразитов.

Кроме того, в Роскачестве советуют беречь домашних животных, поскольку кошки и собаки также могут заразиться паразитами от сырой или плохо приготовленной рыбы или заразить впоследствии своих хозяев.

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