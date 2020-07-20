Эксперты не ждут второй волны коронавируса в крупных городах России

09:12, 20 июля 2020, ПАИ

В России осенью ожидается общий подъём заболеваемости респираторными инфекциями. Однако второй волны коронавирусной инфекции в тех городах, где выработался коллективный иммунитет, уже не будет. Об этом заявили некоторые эксперты в области эпидемиологии, пишет газета «Известия».

«Установили, что после заболевания одним вирусом другим заразиться сложно некоторое время. Но это всё индивидуально и с точки зрения вируса, и с точки зрения организма пациента, – считает вирусолог Михаил Щелканов.

Эксперты уверены, что в крупных городах развитие второй волны коронавируса уже невозможно. Инфекцию будут завозить из тех регионов, где процесс заболевания коронавирусом начался гораздо позже.