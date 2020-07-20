Осуждённый за расправу с десятками женщин «ангарский маньяк» признался в новых убийствах

09:43, 20 июля 2020, ПАИ

Ещё в двух преступлениях признался осужденный за расправу с десятками женщин «ангарский маньяк», пишет РИА Новости.

«Ангарский маньяк» Михаил Попков сознался еще в двух преступлениях, сообщили в региональном СК.

Обвиняемый взял на себя убийства двух женщин в 1995 и 1998 годах в Ангарске, о которых раньше не сообщал.

«Следственным управлением СК России по Иркутской области предъявлено обвинение 56-летнему Михаилу Попкову в совершении в июле 1995 года в Ангарске убийства женщины, которая до настоящего времени числилась без вести пропавшей», — говорится в сообщении.

В январе 2015 года экс-милиционера Михаила Попкова осудили за убийство 22 жительниц Ангарска, а также за причинение тяжких телесных повреждений ещё двум женщинам.

Спустя время подсудимый признался еще в 59 убийствах и одном покушении. Суд установил факт 56 убийств.

Его приговорили ко второму пожизненному сроку.