20 июля псковские выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

09:51, 20 июля 2020, ПАИ

В понедельник, 20 июля, российские школьники приступили к сдаче ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Более 144 тысяч человек сдадут экзамен по биологии в 2020 году, из них 136 тысяч выпускников этого года. Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов.

Испытание по иностранному языку разделено на две части: письменную и устную. 20 июля участники ЕГЭ сдают письменную часть, устную – 22 и 23 июля. Устная часть сдается по желанию.

Участники ЕГЭ могут выбрать для сдачи пять иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский.

На письменный ЕГЭ по английскому языку зарегистрировано более 95 тысяч человек, в том числе более 84 тысяч выпускников текущего года.

ЕГЭ по немецкому языку планируют сдавать 1446 участников, по французскому – 942 участника, по испанскому – 171 участник, по китайскому – 145 участников.

Письменная часть экзаменационной работы по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам состоит из четырех разделов, включающих в себя 40 заданий, по китайскому языку – 29 заданий. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла.

Результаты экзаменов выпускники получат не позднее 2 августа.