Шесть лесных пожаров произошло в Псковской области за три дня

09:58, 20 июля 2020, ПАИ

В Псковской области за последние три дня зарегистрировано шесть лесных пожаров на площади 1,62 гектара, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, 17 июля произошло три лесных пожара на площади 0,3 гектара в Гдовском, Псковском и Печорском районах.

18 июля зарегистрировано два лесных пожара на площади 1,16 гектара в Порховском и Псковском районах.

А 19 июля произошёл лесной пожар в Печорском районе на площади 0,16 гектара.

Всего с начала года в Псковской области зарегистрировано 67 лесных пожаров на площади 83,5 гектара.