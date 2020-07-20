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Общество

Четыре пожара произошло в Псковской области за выходные из-за неосторожного обращения с огнём

В Псковской области за выходные произошло четыре пожара из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, 18 июля в 4:04 в деревне Аксентьево Псковского района сгорела бесхозная постройка. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и семь человек. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

19 июля в 6:48 в деревне Дубрава-2 Великолукского района в жилом доме из-за неосторожного обращения с огнём при курении сгорела кровля. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и семь человек.

В этот же день в 11:20 произошёл пожар на улице 3-й Ударной Армии в Великих Луках. В двухкомнатной квартире в кухне огнём повреждены потолок и стена. Для ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники и десять человек. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём при эксплуатации газовой печи.

Ещё один пожар случился в 21:29 на улице Псковской в Порхове. В гараже огнём повреждена стена на площади шесть квадратных метров, сгорела бесхозная постройка. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и шесть человек. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Кроме того, 20 июля в 1:44 в деревне Лавры Печорского района сгорел сарай из-за неосторожного обращения с огнём неустановленного лица. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и семь человек.

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