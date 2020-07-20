«Нива» горела в Гдовском районе

11:04, 20 июля 2020, ПАИ

Автомобиль «Нива» горел в Гдовском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло 18 июля в 12:28 в деревне Ямм. В автомобиле ВАЗ-2121 (Нива) огнём поврежден двигатель на площади один квадратный метр. Причиной пожара стала разгерметизация топливной системы машины.

В тот же день в 18:00 произошёл пожар в деревне Серёдка Псковского района. В одноэтажном двухквартирном жилом доме в трёхкомнатной квартире в холодильнике огнём повреждён компрессор. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и семь человек. Причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.

Ещё один пожар случился 18 июля в 17:15 в деревне Дубишно Дедовичского района. В бане огнём повреждён предбанник и чердак. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.