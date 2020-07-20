Псковичи могут получить консультации по вопросам защиты прав в сфере туристического обслуживания
Консультации по вопросам защиты прав в сфере туристического обслуживания смогут получить псковичи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
В региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» с 27 по 31 июля состоятся тематические приёмы по вопросам защиты прав потребителей в сфере туристического обслуживания.
Приёмы будут проходить в дистанционной форме. В них примут участие депутаты различных уровней фракции «Единая Россия», представители органов исполнительной власти и органов государственной службы в сфере туризма.
Предварительная запись по телефону (8112) 66-25-12.