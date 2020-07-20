Отец и сын обокрали дачный дом в Новосокольническом районе

13:24, 20 июля 2020, ПАИ

В Новосокольническом районе отец и сын обокрали один из дачных домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Борисово Новосокольнического района из дачного дома была совершена кража двух электродвигателей, бензотриммера, инструментов, а также газового баллона. В результате проведенных полицией оперативно-разыскных мероприятий установлены двое жителей Новосокольнического района – 61-летний мужчина и его 30-летний сын. Оба дали признательные показания. По факту совершения кражи возбудили уголовное дело. В ходе обысков часть похищенного изъята.

В Псковском районе полицией задержан ранее судимый 63-летний местный житель, который подозревается в двух кражах имущества из домов в деревне Быстрецово Псковского района. В жилища он проникал путём срыва навесного замка или разбития оконного стекла. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Часть похищенного обнаружена и изъята. Проводится расследование.

Кражи были также раскрыты в Стругокрасненском и Великолукском районах.