90-летнюю преподавательницу ВГИКа убили в московской квартире
В квартире на западе Москвы нашли тело 90-летней преподавательницы ВГИКа Ирины Борисовны Шур с множественными ножевыми ранениями. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, тело женщины нашла сиделка, которая 19 июля пришла в квартиру на Кутузовском проспекте проведать Ирину Шур.
В пресс-службе следственного комитета Москвы отметили, что по факту убийства пожилой женщины возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Ирина Борисовна Шур – теоретик музыкального искусства. Более 50 лет преподавала во ВГИК историю культуры.