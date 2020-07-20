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Общество

90-летнюю преподавательницу ВГИКа убили в московской квартире

В квартире на западе Москвы нашли тело 90-летней преподавательницы ВГИКа Ирины Борисовны Шур с множественными ножевыми ранениями. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, тело женщины нашла сиделка, которая 19 июля пришла в квартиру на Кутузовском проспекте проведать Ирину Шур.

В пресс-службе следственного комитета Москвы отметили, что по факту убийства пожилой женщины возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ирина Борисовна Шур – теоретик музыкального искусства. Более 50 лет преподавала во ВГИК историю культуры.

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