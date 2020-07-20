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Общество

Кремль: Путин не делал прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин ещё не делал прививку от коронавируса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Дмитрий Песков отметил, что вакцина ещё не прошла сертификацию. «Она еще не сертифицирована, все-таки главе государства несертифицированную вакцину нехорошо употреблять», – сказал пресс-секретарь.

По словам Дмитрия Пескова, для массового производства вакцины необходимо дождаться завершения и уже официального утверждения вакцины, а также выполнения всех юридических процедур.

Он также уточнил, что в первую очередь вакцину получат те, кто больше всего в ней нуждается, а именно люди из группы риска.

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