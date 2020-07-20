Путин согласился перенести на 2021 год акцию «Бессмертный полк»

14:26, 20 июля 2020, ПАИ

Акцию «Бессмертный пол» президент России Владимир Путин согласился перенести на 2021 год. При этом глава государства отметил, что акция пройдёт красиво и широко, пишет lenta.ru.

Ранее сообщалось, что акцию отложили на сентябрь. Однако накануне президент заявил, что акция переносится на следующий год.

Глава государства пообещал, что акция пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Мероприятие проходило в онлайн-формате в День Победы. Участие приняли три миллиона человек, а наблюдали за трансляцией – 25 млн.

Парад Победы был также перенесён из-за коронавируса. Мероприятие состоялось 24 июня.