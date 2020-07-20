Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для аграриев

14:42, 20 июля 2020, ПАИ

Правительство России выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам предприятиям агропромышленного комплекса (АПК). Об этом 20 июля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, сообщает ТАСС.

По его словам, объём поддержки составит 10 млрд рублей. Из этой суммы 4 млрд рублей направят в 2020 году, ещё 6 млрд рублей – в 2021 году.

Михаил Мишустин отметил, что подписано соответствующее постановление правительства, которое позволяет аграриям получить отсрочку по кредитным платежам. В обновлённый документ, помимо участия в уборке урожая, вошли аквакультура, переработка овощей и фруктов, а также целый ряд других позиций, уточнил премьер-министр.