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Общество

Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для аграриев

Правительство России выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам предприятиям агропромышленного комплекса (АПК). Об этом 20 июля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, сообщает ТАСС.

По его словам, объём поддержки составит 10 млрд рублей. Из этой суммы 4 млрд рублей направят в 2020 году, ещё 6 млрд рублей – в 2021 году.

Михаил Мишустин отметил, что подписано соответствующее постановление правительства, которое позволяет аграриям получить отсрочку по кредитным платежам. В обновлённый документ, помимо участия в уборке урожая, вошли аквакультура, переработка овощей и фруктов, а также целый ряд других позиций, уточнил премьер-министр.

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