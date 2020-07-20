Ремонт кровли детского сада на улице Заслонова в Великих Луках завершат в июле

15:34, 20 июля 2020, ПАИ

Рабочие завершают ремонт кровли здания детского сада на улице Заслонова, 42а в Великих Луках, работы выполнены на 90%. Об этом 20 июля во время визита председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергея Грахова сообщил представитель подрядной организации, передает корреспондент «Великолукской правды. Новости».

«На кровле все сделано, за исключением отделки», - заверил подрядчик. Сергей Грахов подчеркнул, что эти работы должны быть завершены в июле.

Начальник управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая отметила, что ремонт идет с опережением графика. «Все качественно, все виды работ ведутся параллельно», - доложила Татьяна Лозницкая.

На объекте сейчас работает более 30 человек.

Завершение строительства детского сада на улице Заслонова запланировано на конец 2020 года.