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Общество

Голландец пытался незаконно пересечь границу в Псковской области

Границу Псковской области пытался незаконно перечь голландец. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области.

В рай населенного пункта Бурачки пограничники задержали 37–летнего подданного Королевства Нидерланды, который следовал из Латвии в Россию вдоль железнодорожного полотна в обход одноименного пункта пропуска. Как пояснил сам задержанный, он направлялся в Россию в поисках лучших условий жизни.

За совершение аналогичного преступления в 2011 году молодому человеку ограничили въезд в Россию.

В отношении иностранца решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством России.

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