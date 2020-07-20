Голландец пытался незаконно пересечь границу в Псковской области

15:40, 20 июля 2020, ПАИ

Границу Псковской области пытался незаконно перечь голландец. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области.

В рай населенного пункта Бурачки пограничники задержали 37–летнего подданного Королевства Нидерланды, который следовал из Латвии в Россию вдоль железнодорожного полотна в обход одноименного пункта пропуска. Как пояснил сам задержанный, он направлялся в Россию в поисках лучших условий жизни.

За совершение аналогичного преступления в 2011 году молодому человеку ограничили въезд в Россию.

В отношении иностранца решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством России.