Умер телеведущий прогноза погоды Александр Беляев
На 72-м году жизни скончался кандидат географических наук, телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом сообщил ведущий «России 1» Андрей Малахов в своём Twitter.
В последние годы Александр Беляев боролся с онкологией. Кандидат географических наук вел прогноз погоды на телеканале НТВ.
Александр Беляев родился в Москве 5 января 1949 года. Был известным советским и российским географом-гидрологом, ведущим нескольких телевизионных передач на телевидении. Занимал должность заместителя директора Института географии РАН по научным вопросам, автор около сотни научных работ.