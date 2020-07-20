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Общество

Умер телеведущий прогноза погоды Александр Беляев

На 72-м году жизни скончался кандидат географических наук, телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом сообщил ведущий «России 1» Андрей Малахов в своём Twitter.

В последние годы Александр Беляев боролся с онкологией. Кандидат географических наук вел прогноз погоды на телеканале НТВ.

Александр Беляев родился в Москве 5 января 1949 года. Был известным советским и российским географом-гидрологом, ведущим нескольких телевизионных передач на телевидении. Занимал должность заместителя директора Института географии РАН по научным вопросам, автор около сотни научных работ.

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