«Он всегда душевно и интересно рассказывал о погоде» - Тала Нещадимова о смерти Александра Беляева

16:15, 20 июля 2020, ПАИ

«Жалко, что умер человек, который всегда душевно и интересно рассказывал о погоде», - выразила свои соболезнования по поводу смерти ведущего прогноза погоды, известного в России географа-гидролога Александра Беляева руководитель Псковского ЦГМС Тала Нещадимова.

В беседе с корреспондентом ПАИ Тала Нещадимова отметила, что Александр Беляев подходил к своей работе не формально, всегда вкладывая душу. «Чувствовалось, что он любит то, что делает, что относится к этому с любовью», - отметила она.

По мнению псковского специалиста, в случае с этим телеведущим прогноз погоды не превращался в бессмысленное повторение слов. «Это было всегда очень грамотно и с душой», - сказала метеоролог.

О смерти Александра Беляева стало известно 20 июля 2020 года. Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием.

Александр Беляев родился в Москве 5 января 1949 года. Был известным советским и российским географом, ведущим нескольких телевизионных передач, долгое время вел прогноз погоды на телеканале НТВ. Занимал должность заместителя директора Института географии РАН по научным вопросам, является автором около ста научных работ.