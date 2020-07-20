Бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылёв принял участие в форуме «Защита бизнеса» в Уфе

16:13, 20 июля 2020, ПАИ

В Уфе прошёл форум «Защита бизнеса», в котором принял участие бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылёв. Об этом Псковскому агентству информации сообщил помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области Кристина Никандрова.

Участниками форума стали Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, представители органов прокуратуры, руководство Приволжского федерального округа, контрольно-надзорных органов России и Республики Башкортостан, региональные уполномоченные и представители бизнеса.

Аркадий Мурылёв принял участие в пленарном заседании «Бизнес и Власть: эволюция партнерства», посвященного отработке индекса «Административное давление» и совещания, основной темой которого стал вопрос поддержки и защиты бизнеса в условиях кризиса.

В рамках форума Уполномоченный при президенте Борис Титов провёл с региональными бизнес-омбудсменами совещание, в ходе которого были обсуждены проблемы задолженности медицинских учреждений перед предпринимателями, вопросы кадастровой оценки и соответствующие предложения, а также вопросы административного давления на бизнес.