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Общество

В проекте «Поддержи своих» приняли участие 18 фирм Псковской области

Псковский бизнес возвращается к жизни. Те, кто не закрылся за время карантина, ищут пути выхода из кризиса и новые решения.

Не так давно Агентство Интернет-рекламы CoffeeStudio, Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области и псковский телеканал запустили новый проект «Поддержи своих»

Сайт создали специально для того, чтобы сделать ближе жителей города и предпринимателей Пскова.

На сайте горожане могут:

- найти товары и услуги рядом с домом;

- узнать о свежих акциях и скидках уже знакомых фирм Пскова;

- познакомиться фирмами-новичками, которые только начинает развивать свой бизнес, и воспользоваться их предложениями.

«Мы верим, - говорят создатели проекта. - Что любую возможность стоит использовать, ведь никто не знает на 100%, за какой дверью нас ждет успех. Объединившись и поддержав друг друга, псковский бизнес сможет пережить спад на рынке и уверенно шагнуть в новый 2021 год».

С каждым днем число участников проекта растет. 18 фирм малого и среднего бизнеса уже рассказали о себе на новом ресурсе.

Если вас заинтересовало участие в проекте, регистрируйтесь на сайте  прямо сейчас. Достаточно оставить бесплатную заявку, заполнив 14 граф: наименование организации, сферу деятельности, ИНН, контактную информацию и предложение для клиентов. После модерации информация о фирме появится на карте Пскова, и ее увидят псковичи.

 

 

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