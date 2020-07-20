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Общество

Умер режиссёр мультфильма «Приключения Незнайки и его друзей»

Член Союза кинематографистов России, кинорежиссёр Александр Боголюбов скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Ранее Боголюбов был несколько раз госпитализирован.

Александр Боголюбов родился 29 декабря 1934 года. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Работал режиссером в Одесской киностудии, студии «Киевнаучфильм», а также «Мульттелефильм». Был режиссером-постановщиком студии художественных фильмов творческого объединения «Экран». Выступил режиссером игровых фильмов «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня» (совместно с В. Чеботаревым) и анимационных фильмов «Бумеранг», «Приключения Незнайки и его друзей» и «Волшебник Изумрудного города».

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