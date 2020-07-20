0
18:31
Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
18:28
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
17:02
Скончался создатель Олимпийского мишки
16:57
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
16:46
Черновая отделка внутри детсада на улице Дружбы в Великих Луках почти завершена
16:15
«Он всегда душевно и интересно рассказывал о погоде» - Тала Нещадимова о смерти Александра Беляева
16:03
В Пскове торжественно отметят День княгини Ольги
Еще новости
Общество

Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках

Фото: "Великолукская правда. Новости".

Сегодня, 20 июля, председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов посетил стройплощадки детских садов на улицах Заслонова и Дружбы в Великих Луках, передает корреспондент «Великолукской правды. Новости».

«Мы планируем, что объекты будут сданы в срок, и, может быть, даже раньше намеченного срока», - прокомментировал Сергей Грахов.

Фото: "Великолукская правда. Новости".

Руководитель профильного комитета назвал темпы работ на объектах в Великих Луках хорошими. «Мы видим небольшое сокращение по темпам работ на улице Заслонова. Я думаю, что подрядчик их ускорит, чтобы завершить к концу августа, хотя по срокам у него ноябрь», - отметил чиновник.

По поводу стройки на улице Дружбы Сергей Грахов также не сомневается, что объект сдадут в срок – к ноябрю. «Сейчас можно еще ускориться. Я думаю, что, как минимум, в срок объект будет сдан», - резюмировал он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
20 июля 2020
Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
20 июля 2020
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
Скончался создатель Олимпийского мишки
20 июля 2020
Скончался создатель Олимпийского мишки
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
20 июля 2020
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
Черновая отделка внутри детсада на улице Дружбы в Великих Луках почти завершена
20 июля 2020
Черновая отделка внутри детсада на улице Дружбы в Великих Луках почти завершена
«Он всегда душевно и интересно рассказывал о погоде» - Тала Нещадимова о смерти Александра Беляева
20 июля 2020
«Он всегда душевно и интересно рассказывал о погоде» - Тала Нещадимова о смерти Александра Беляева
В Пскове торжественно отметят День княгини Ольги
20 июля 2020
В Пскове торжественно отметят День княгини Ольги
Михаил Ведерников занял девятое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
20 июля 2020
Михаил Ведерников занял девятое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

Идет загрузка...