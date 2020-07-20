Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках

16:57, 20 июля 2020, ПАИ

Сегодня, 20 июля, председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов посетил стройплощадки детских садов на улицах Заслонова и Дружбы в Великих Луках, передает корреспондент «Великолукской правды. Новости».

«Мы планируем, что объекты будут сданы в срок, и, может быть, даже раньше намеченного срока», - прокомментировал Сергей Грахов.

Руководитель профильного комитета назвал темпы работ на объектах в Великих Луках хорошими. «Мы видим небольшое сокращение по темпам работ на улице Заслонова. Я думаю, что подрядчик их ускорит, чтобы завершить к концу августа, хотя по срокам у него ноябрь», - отметил чиновник.

По поводу стройки на улице Дружбы Сергей Грахов также не сомневается, что объект сдадут в срок – к ноябрю. «Сейчас можно еще ускориться. Я думаю, что, как минимум, в срок объект будет сдан», - резюмировал он.