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Общество

Скончался создатель Олимпийского мишки

На 85-м году жизни скончался художник Виктор Чижиков, создатель талисмана Олимпийских игр 1980 года в Москве – Олимпийского мишки, сообщает издательство «АСТ Дети» на странице в Facebook.

«С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года», – говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется. Ранее сообщалось, что Виктор Чижиков в последнее время боролся с онкологическим заболеванием.

Виктор Чижиков родился 26 сентября 1935 года в Москве. В 1953 году окончил московскую среднюю школу № 103. В 1952 году начал работать в газете «Жилищный работник», где получил первый опыт работы карикатуриста. В 1953-1958 годах учился в Московском полиграфическом институте на художественном отделении. С 1955 года работает в журнале «Крокодил», с 1956 года – в журнале «Весёлые картинки», с 1958 года – в журнале «Мурзилка», с 1959 года – в журнале «Вокруг света». Также работал в «Вечерней Москве», «Пионерской правде», «Юном натуралисте», «Молодой гвардии», «Огоньке», «Пионере», «Неделе» и других периодических изданиях.

С 1960 года иллюстрирует книги в издательствах «Малыш», «Детская литература», «Художественная литература» и других.

В 1977 году его эскиз одержал победу в конкурсе на лучшее изображение медведя для талисмана Олимпийских игр в Москве.

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