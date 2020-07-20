Более 27 млн деревьев высадили в рамках международной акции «Сад памяти»

17:16, 20 июля 2020, ПАИ

В рамках международной акции «Сад памяти» было высажено свыше 27 млн деревьев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики администрации Псковской области.

20 июля количество высаженных деревьев превысило 27 млн.

«Акция стала по-настоящему народной: последние недели высадки проходят на севере, в Сибири. Мы благодарны каждому из участников за внесённый вклад. И ещё отдельно подведём итоги», - рассказал председатель Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.

Деревья высаживают также на своих участках в формате #СадПамятиДома.

Всего на сегодняшний день было высажено 27 000 127 деревьев. И количество продолжает расти каждый день. Участие в акции приняли все 85 субъектов страны и более 50 стран.

Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта «Экология».