0
18:31
Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
18:28
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
17:02
Скончался создатель Олимпийского мишки
16:57
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
16:46
Черновая отделка внутри детсада на улице Дружбы в Великих Луках почти завершена
16:15
«Он всегда душевно и интересно рассказывал о погоде» - Тала Нещадимова о смерти Александра Беляева
16:03
В Пскове торжественно отметят День княгини Ольги
Еще новости
Общество

Тарифы на вывоз мусора снижены в Псковской области

В Псковской области снижены тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Экопром» – регоператор по обращению с ТКО в Псковской области.

20 июля комитет по тарифам и энергетике Псковской области на заседании коллегии рассмотрел вопрос о внесении изменений в приказ от 20 декабря 2019 года № 278-тко «Об утверждении для ООО «Экопром» предельных единых тарифов на услугу регоператора по обращению с ТКО в Псковской области на 2020-2022 годы» в связи с исполнением предписания ФАС России в части пересмотра предельных единых тарифов на услугу регоператора по обращению с ТКО на 2020 год для ООО «Экопром», а также долгосрочных параметров регулирования.

По результатам выполненных расчетов предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2020 год для ООО «Экопром» по зоне деятельности № 1 (север) составил 662,03 руб/м3 и по зоне деятельности № 2 (юг) — 620,32 руб/м3. Это на 100,18 руб/м3 и на 121,39 руб/м3 (соответственно по зонам деятельности) меньше ранее действующих с 1 июля 2020 года предельных единых тарифов. Утвержденные тарифы для регионального оператора будут применяться с 1 августа 2020.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
Тарифы на вывоз мусора снижены в Псковской области В Усвятах бюджетные средства потратят на ликвидацию свалок 17 псковских организаций сферы отдыха и оздоровления заключили договоры с регоператором Нормативы, перерасчёт, вывоз мусора: ответы на 10 популярных вопросов от псковичей подготовил «Экопром» Почтовый ящик для обращений граждан появился в клиентском офисе Экопрома в Пскове Договор на вывоз мусора с оператором по обращению с ТКО заключили 24 религиозные организации Псковской области Обслуживанием парка и двух скверов в Пскове занимается регоператор по ТКО Регоператор ликвидировал масштабную свалку на острове Залита в Псковском озере Законсервировать мусоропроводы в домах предложили в России «Экопром» помог доставить пожарную машину на остров Залита
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
20 июля 2020
Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
20 июля 2020
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
Скончался создатель Олимпийского мишки
20 июля 2020
Скончался создатель Олимпийского мишки
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
20 июля 2020
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
Черновая отделка внутри детсада на улице Дружбы в Великих Луках почти завершена
20 июля 2020
Черновая отделка внутри детсада на улице Дружбы в Великих Луках почти завершена
«Он всегда душевно и интересно рассказывал о погоде» - Тала Нещадимова о смерти Александра Беляева
20 июля 2020
«Он всегда душевно и интересно рассказывал о погоде» - Тала Нещадимова о смерти Александра Беляева
В Пскове торжественно отметят День княгини Ольги
20 июля 2020
В Пскове торжественно отметят День княгини Ольги
Михаил Ведерников занял девятое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
20 июля 2020
Михаил Ведерников занял девятое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

Идет загрузка...