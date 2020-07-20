Тарифы на вывоз мусора снижены в Псковской области

17:25, 20 июля 2020, ПАИ

В Псковской области снижены тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Экопром» – регоператор по обращению с ТКО в Псковской области.

20 июля комитет по тарифам и энергетике Псковской области на заседании коллегии рассмотрел вопрос о внесении изменений в приказ от 20 декабря 2019 года № 278-тко «Об утверждении для ООО «Экопром» предельных единых тарифов на услугу регоператора по обращению с ТКО в Псковской области на 2020-2022 годы» в связи с исполнением предписания ФАС России в части пересмотра предельных единых тарифов на услугу регоператора по обращению с ТКО на 2020 год для ООО «Экопром», а также долгосрочных параметров регулирования.

По результатам выполненных расчетов предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2020 год для ООО «Экопром» по зоне деятельности № 1 (север) составил 662,03 руб/м3 и по зоне деятельности № 2 (юг) — 620,32 руб/м3. Это на 100,18 руб/м3 и на 121,39 руб/м3 (соответственно по зонам деятельности) меньше ранее действующих с 1 июля 2020 года предельных единых тарифов. Утвержденные тарифы для регионального оператора будут применяться с 1 августа 2020.