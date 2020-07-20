Бесплатные развлечения на пляже предлагает вейк-парк в Пскове

19:39, 20 июля 2020, ПАИ

Псковский вейк-парк предлагает бесплатные развлечения на пляже. Об этом рассказал основатель вейк-парка Павел Герасенков в эфире проекта ПАИ-livе 20 июля.

«Очень людно у нас в выходные, и утром по будням много людей», - отметил Павел Герасенков, добавив, что цены демократичные.

По словам спикера, вечером после работы люди приходят отдохнуть или заниматься спортом. При этом вейк-парк приглашает посетителей не только кататься на доске, но и позагорать, потренироваться на воркаут-площадке, поиграть в волейбол или взять велосипед.

«Хотелось разнообразить отдых и также привлекать новых клиентов, чтобы люди понимали, куда они идут, потому что вейкбординг - для многих слово с другой планеты», - заключил Павел Герасенков.