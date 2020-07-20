1 августа пройдёт чемпионат Псковской области по вейкборду

19:45, 20 июля 2020, ПАИ

Чемпионат Псковской области по вейкборду пройдёт 1 августа 2020 года. Об этом рассказал основатель вейк-парка Павел Герасенков в эфире проекта ПАИ-livе 20 июля.

Павел Герасенков отметил, что по России на соревнования по вейкбордингу ему уже приходилось ездить раньше.

Вместе с руководителем Федерации воднолыжного спорта Псковской области Стасом Егоровым Павел Герасенков в прошлом году побывал на Чемпионате России. Призовых мест псковичи не заняли, поскольку уровень подготовки не тот, что требуется для таких соревнований.

«1 августа пройдёт чемпионат Псковской области под эгидой этой федерации, соревнования общероссийского формата», - рассказал Павел Герасенков, отметив, что участие примут семь категорий спортсменов.

На сегодняшний день уже 23 спортсмена зарегистрировались на участие в чемпионате.

Первый чемпионат Псковской области провели в прошлом году в нем приняли участие 50 спортсменов из разных регионов. «Мы ждем отмены ограничений из-за коронавируса и разрешения на проведение соревнований», - заключил Павел Герасенков.