0
20:50
Строительство двух детсадов в Великих Луках идёт с опережением графиков
19:30
Кусочек моря и спорта в Пскове: вейк-парк глазами его основателя Павла Герасенкова (ПРЯМОЙ ЭФИР)
18:31
Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
18:28
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
18:14
Владимир Путин одобрил пакет законов «Единой России» о народном бюджетировании
17:02
Скончался создатель Олимпийского мишки
16:57
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
Еще новости
Общество

1 августа пройдёт чемпионат Псковской области по вейкборду

Чемпионат Псковской области по вейкборду пройдёт 1 августа 2020 года. Об этом рассказал основатель вейк-парка Павел Герасенков в эфире проекта ПАИ-livе 20 июля.

Павел Герасенков отметил, что по России на соревнования по вейкбордингу ему уже приходилось ездить раньше.

Вместе с руководителем Федерации воднолыжного спорта Псковской области Стасом Егоровым Павел Герасенков в прошлом году побывал на Чемпионате России. Призовых мест псковичи не заняли, поскольку уровень подготовки не тот, что требуется для таких соревнований.

«1 августа пройдёт чемпионат Псковской области под эгидой этой федерации, соревнования общероссийского формата», - рассказал Павел Герасенков, отметив, что участие примут семь категорий спортсменов.

На сегодняшний день уже 23 спортсмена зарегистрировались на участие в чемпионате.

Первый  чемпионат Псковской области провели в прошлом году  в нем приняли участие 50 спортсменов из разных регионов. «Мы ждем отмены ограничений  из-за коронавируса и разрешения на проведение соревнований», - заключил Павел Герасенков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Строительство двух детсадов в Великих Луках идёт с опережением графиков
20 июля 2020
Строительство двух детсадов в Великих Луках идёт с опережением графиков
Кусочек моря и спорта в Пскове: вейк-парк глазами его основателя Павла Герасенкова (ПРЯМОЙ ЭФИР)
20 июля 2020
Кусочек моря и спорта в Пскове: вейк-парк глазами его основателя Павла Герасенкова (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
20 июля 2020
Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
20 июля 2020
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
Владимир Путин одобрил пакет законов «Единой России» о народном бюджетировании
20 июля 2020
Владимир Путин одобрил пакет законов «Единой России» о народном бюджетировании
Скончался создатель Олимпийского мишки
20 июля 2020
Скончался создатель Олимпийского мишки
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
20 июля 2020
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
Черновая отделка внутри детсада на улице Дружбы в Великих Луках почти завершена
20 июля 2020
Черновая отделка внутри детсада на улице Дружбы в Великих Луках почти завершена

Идет загрузка...